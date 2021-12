Coppa d’Africa, il ct del Camerun: “Siamo tutti preoccupati per la situazione, Anguissa è un calciatore fondamentale per noi”

Toni Conceicao, commissario tecnico del Camerun, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli riguardo la Coppa d’Africa e le condizioni di Anguissa: “C’è la possibilità di non giocare la Coppa d’Africa e di spostare l’evento, ma le informazioni che mi arrivano dal Camerun è che il 9 gennaio la competizione inizierà ufficialmente. Siamo tutti preoccupati dalla situazione dei contagi e capisco il comunicato dell’ECA riguardo il non voler far partire i calciatori in assenza di un serio protocollo anti-Covid. Nonostante ciò, devo dire che l’organizzazione è buona e si sta facendo di tutto per consentire alle Federazioni di restare in bolla e di poter svolgere con la massima sicurezza sanitaria l’evento. Parlo spesso con Anguissa e ci siamo sentiti durante il periodo in cui era infortunato. Mi ha aggiornato giorno per giorno anticipandomi che sarebbe tornato a disposizione per il match contro l’Empoli. Adesso sta bene e sta ritrovando la condizione fisica e per me è una grande notizia visto che Zambo è un calciatore fondamentale per la nazionale”.