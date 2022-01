Buona la prima per il Senegal che debutta in Coppa d’Africa con una vittoria di misura contro lo Zimbawe. Il match è parso più complicato di quel che sembrava, ma alla fine la Nazionale di Kalidou Koulibaly, ancora assente, riesce ad avere la meglio grazie al calcio di rigore del fuoriclasse Sadio Mané al 97′. Primi tre punti per il Senegal nel gruppo B e momentaneo primo posto raggiunto, in attesa di conoscere il risultato tra Malawi e Guinea.