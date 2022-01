Coppa d’Africa, Koulibaly in campo per 90′: il suo Senegal vola agli ottavi

Termina 0-0 la sfida del Senegal contro Malawi. Un pareggio che vale il passaggio del turno per la nazionale di Kalidou Koulibaly, tornato in campo dopo essersi infortunato con la maglia del Napoli e aver contratto il Covid-19 prima dell’inizio della Coppa d’Africa. Il difensore partenopeo ha disputato 90′. Sconfitta invece per la Guinea contro Zimbabwe per 2-1, indolore visto il passaggio del turno come seconda. Entrambe andranno agli ottavi di finale, in attesa di capire cosa succederà a Malawi nel raffronto tra le migliori terze classificate.

Classifica