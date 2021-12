“La Coppa d’Africa si giocherà. Sono state diffuse tante bufale, tra cui quella che la Fifa sarebbe intervenuta per sospendere la competizione che però è sotto la giurisdizione della Federazione Africana. Quindi, ora facciamo partire questi ragazzi con il sorriso”. È l’auspicio del direttore sportivo, Malu Mpasinkatu, intervenuto nella puntata di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. “I pre-convocati saranno in ritiro dal 27 dicembre e le liste ufficiali saranno stilate 48 ore prima dell’inizio della composizione. Osimhen partirà – ha annunciato il direttore sportivo – poi sarà valutato e, se non dovesse dare garanzie, tornerà a Napoli ma ovviamente non potrà giocare neanche con gli azzurri. Mi auguro che la Coppa d’Africa in seguito sia riproposta nei mesi giugno e luglio, com’è sempre stato”, ha concluso Mpasinkatu.