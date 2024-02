Finisce 1-0 la partita tra Nigeria e Angola, valida per i quarti di finale di Coppa d’Africa. Gol decisivo siglato da Ademola Lookman. Anche Osimhen aveva trovato la via della rete, poi annullata per fuorigioco. Un po’ di apprensione per le condizioni del centravanti del Napoli, uscito in barella per un infortunio: ma non è niente di grave, visto che successivamente è rientrato in campo sulle proprie gambe. La Nigeria in semifinale affronterà la vincente di Capo Verde-Sudafrica.