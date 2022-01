Straordinaria vittoria dell’Ajax in Coppa d’Olanda contro l’Excelsior per 9-0. A segno anche Nicolas Tagliafico, terzino sinistro in orbita Napoli anche per la volontà del calciatore di giocare in Serie A. A segno anche Danilo Pereiro da Silva, autore di quattro gol, Reeger, Hlynsson e Daramy (doppietta).