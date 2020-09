E’ finita 1-0 la partita tra Feralpisalò e Pineto Calcio, valida per il primo turno di Coppa Italia. La squadra di casa sfiderà dunque il Lecce nel secondo turno. Francesco Mezzoni, di proprietà del Napoli ma in prestito alla Feralpisalò, è rimasto in panchina per 90′. Mezzoni la scorsa stagione ha giocato in prestito alla Carrarese, disputando 19 partite tra Serie C, Coppa Italia e Coppa Italia di Serie C, mettendo a segno un gol.