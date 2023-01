Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria 1-0: gara decisa da Barak

Fiorentina-Sampdoria 1-0 negli ottavi di Coppa Italia. I viola di Italiano si sono qualificati ai quarti di finale della competizione dove affronteranno il Torino, sfruttando al massimo la zampata vincente di Barak al 25° del primo tempo. Sfida al Franchi giocata a ritmi blandi e con diverse seconde linee in campo dal primo minuto, ma dopo la traversa colpita da Montevago per la Sampdoria al 21′, è stato il centrocampista ceco a risolvere una mischia in area con un mancino che è valsa la qualificazione per la Fiorentina. Blucerchiati che hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Murillo.

Fonte: Sport Mediaset