Coppa Italia, Inter-Roma 2-0: nerazzurri in semifinale

Finale a San Siro: l’Inter batte la Roma per 2-0 nel giorno del ritorno per la prima volta da avversario di Jose’ Mourinho nel San Siro neroazzurro e diventa la prima semifinalista di questa Coppa Italia. Ad aprire la gara è la squadra di Simone Inzaghi dopo appena 2 minuti, con Dzeko che di interno destro impatta benissimo un cross di Perisic dalla sinistra. Dopo 5 minuti ci sarebbe anche l’opportunita’ del raddoppio, con la conclusione di Barella che si stampa sulla traversa. La Roma viene fuori alla distanza e dopo un inizio shock sfiora due volte il pari: prima D’Ambrosio per poco non devia nella propria porta un tiro-cross di Mkhitaryan, poi Zaniolo, servito a centro area da Abraham, spara addosso ad Handanovic. Nel finale della prima frazione l’Inter perde Bastoni per infortunio. nella ripresa parte bene la squadra di Mourinho, ma i nerazzurri la chiudono con una prodezza di Sanchez, il cui destro dal limite si spegne all’incrocio dei pali, dove Rui Patricio non puo’ arrivare. L’Inter sara’ attesa tra pochi giorni dalla difficilissima trasferta di Napoli in campionato, aspettando di conoscere l’altra semifinalista tra Milan e Lazio. La Roma di Mourinho, che vede sfumare l’obiettivo della Coppa Italia sara’ invece di scena a Sassuolo domenica.