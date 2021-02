La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2020/21, all’Allianz Stadium i bianconeri pareggiano 0-0 con l’Inter nella semifinale di ritorno della competizione. I nerazzurri provano a fare la partita e attaccano senza riusciere a concretizzare, la Juve resiste e punge con Ronaldo. Da registrare le proteste degli uomini di Conte per un rigore non concesso da Mariani in avvio. Seconda finale consecutiva per i bianconeri che aspetterano domani la vincente di Atalanta-Napoli. L’Inter finisce fuori anche dalla coppa nazionale, per gli uomini di Conte resta in piedi solo l’obiettivo campionato.