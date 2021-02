Coppa Italia, le pagelle di Napoli-Atalanta 0-0: Ospina salva Gattuso, Bakayoko lento e impacciato

Ospina 7: Il portiere colombiano salva più volte la porta azzurra dalla capitolazione, tutte le azioni partono dai suoi piedi.

Makimovic 5,5: Un paio di disattenzioni durante la partita che potevano costare caro agli azzurri, sui palloni alti non ha rivali ma è lento nel recupero

Manolas 6: Sul suo lato c’è Zapata, lo controlla bene sia quando il colombiano è spalle alla porta e sia quando tenta di andare via in velocità. Male quando deve impostare

Koulibaly 6: Attenta e sicura la sua partita, in fase difensiva non si fa mai trovare impreparato e spesso cerca le sortite offensive con una buona riuscita

Di Lorenzo 5,5: Sulla destra accompagna sempre l’azione di Politano denotando un’ottima condizione fisica, di contro sbaglia tantissimo tecnicamente anche in semplici appoggi.

Bakayoko 5: In mezzo al campo sembra spaesato, è lento quando bisogna smistare l’azione e spesso viene mezzo in mezzo agli uno-due bergamaschi.

Demme 6: A centrocampo sembra quello più reattivo fino a quando una pallonata di De Roon non lo mette K.O. (Dal 66′ Elmas 5,5 Dimostra il suo buono stato di forma appena entra in campo, in alcuni casi è troppo egoista tenendo troppo la palla)

Hysaj 6: Sulla sinistra la richiesta di Gattuso è quella di rimanere bloccato, la sua partita è regolare, buona in fase difensiva e praticamente assente in fase offensiva

Politano 5,5: Tenta qualche accelerazione interessante sulla destra ma quando entra in mezzo al campo è sempre impreciso (Dal 66′ Petagna 6 Entra e mostra una buona qualità tecnica, fa salire la squadra ma è sempre costretto a passare il pallone all’indietro)

Lozano 5,5: Nella prima frazione tenta qualche spunto ma è sempre troppo solo, la sua velocità non riesce a far male ai difensori bergamaschi(Dall’82’ Osimhen 6 Il voto è per l’incoraggiamento, non tocca tanti palloni ma sembra in ripresa dal punto di vista fisico)

Insigne 6: La squadra si appoggia sul suo talento per trovare degli sbocchi utili per far male all’Atalanta, tocca una quantità spaventosa di palloni, non riesce sempre ad essere lucido(Dal 68′ Zielinski 5,5 La sua posizione tra le linee gli consentirebbe di fare qualcosa in più ed invece si limita sempre alla gestione senza mai affondare il colpo)

All. Gattuso 5,5: Il modulo con i 3 difensori centrali ed i 3 piccoletti in attacco doveva dare profondità al Napoli che però non è mai riuscito ad attivare Lozano e Politano alle spalle dei difensori bergamaschi come era successo nella partita di campionato sempre al “Maradona”. La squadra non riesce a creare, i tiri in porta alla fine della partita saranno 2 contro i 6 degli ospiti. I cambi non riescono a dare nulla agli azzurri che appaiono lenti e troppo bassi in campo.