Coppa Italia, l’Inter vuole giocare per prima col Napoli il 12 giugno, Juve e Milan dicono no

Il calcio non è ancora ripartito ma le big hanno già cominciato a litigare. Il motivo sono le date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia previste (via libera del governo permettendo) il 12 giugno (Juventus-Milan) e il 13 (Napoli-Inter), con la finale fissata il 17. I nerazzurri, che il 20 avranno il recupero con la Samp, vorrebbero giocare per primi, ma Juve e Milan hanno detto no: per definire l’ordine si applicherà il regolamento. Pronti e via e il calendario dell’Inter è già congestionato, tra Coppa Italia, recupero con la Samp e ripresa del campionato: nella migliore delle ipotesi 4 partite tra il 13 e il 24 giugno. Nessuna apertura per invertire le semifinali, ma anche un secco no incassato da Marotta quando ha chiesto almeno di posticipare la finale al 2 agosto. Un muro quello alzato da istituzioni e avversarie che di sicuro ad Appiano Gentile non gradiranno. Ora bisogna vedere fino a quanto: l’idea di mandare in campo la Primavera a Napoli potrebbe non rimanere solo una provocazione.

Fonte: Sport Mediaset