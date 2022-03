Finisce 0-0 la semifinale di andata di Coppa Italia fra Milan e Inter. Sono i rossoneri a recriminare maggiormente per le tante occasioni da gol create nel corso della partita ma complice la regola dei gol in trasferta, la squadra di Pioli ha a sua disposizione due risultati su tre nella gara di ritorno per ottenere l’accesso alla finale. Quarta partita consecutiva senza gol segnati per l’Inter, meglio nel primo tempo rispetto ad una ripresa in cui ha sofferto il ritmo dei rossoneri.