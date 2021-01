Napoli-Empoli a Giua: un potenziale inespresso o il nulla assoluto?

Il Napoli questo pomeriggio scenderà in campo contro l’Empoli, negli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona, e vedrà i partenopei provare a dar continuità alla vittoria di Udine. Dionisi l’ha definita una ‘sfida impossibile’ e domenica c’è la sfida al vertice con la Salernitana. Torneranno titolari Kalidou Koulibaly e Diego Demme, che Gattuso deve recuperare al 100% per la Supercoppa italiana. Napoli-Empoli sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua, della sezione di Olbia.

Napoli-Empoli, la scheda dell’arbitro Giua

Giua è un arbitro nativo di Sassari, ma della sezione di Olbia. E’ laureato in ingegneria gestionale all’Università di Perugia e nel 2014 esordisce a livello nazionale, in Serie D. Dopo due anni passati in Serie B, è entrato a far parte della CAN A (oggi unificata in CAN A e B) nella stagione 2019/20. A prescindere da incroci o precedenti tra le due squadre, bisogna fare una precisazione. Se l’arbitro Giua ha delle potenzialità alte, come lo dimostra anche la ‘promozione’ in massima serie dopo solo due stagioni in B a 31 anni, è chiaro che non sono state ancora espresse. Oppure, semplicemente, non ci sono.

Giua infatti si è dimostrato un arbitro che spesso commette errori con una sicurezza disarmante, che a tratti sfocia nella presunzione. Un atteggiamento che induce all’errore, com’è capitato diverse volte nella sua carriera: per esempio il 2-3 del Lecce in casa del Napoli, o la vittoria del Parma per 2-1 contro i partenopei, partite giocate nella scorsa stagione. Nel corso della sua carriera ha diretto 22 partite in Serie A, in totale la media delle ammonizioni è più di 4,5 a partita e quella delle espulsioni è di una ogni quattro. I rigori, invece, sono uno ogni due partite. Numeri più alti dei suoi colleghi.

Nico Bastone