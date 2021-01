Coppa Italia, Roma-Spezia 1-2 a fine primo tempo

Si chiude la prima frazione dell’ottavo di finale di Coppa Italia all’Olimpico con lo Spezia in vantaggio 2-1 in casa della Roma. Al quarto minuto un tocco al volo di Saponara libera Maggiore in area di rigore atterrato da Cristante. Ghersini non ha dubbi e assegna la massima punizione per i liguri. Dal dischetto si presenta Galabinov, Pau Lopez intuisce ma non può evitare il vantaggio dello Spezia. Al quarto d’ora lo Spezia trova già il raddoppio. Rinvio sbagliato di Kumbulla intercettato da Maggiore che di testa serve Galabinov. Perno dell’attaccante bulgaro per Saponara che con un delicato destro a giro supera Pau Lopez. Al 40’ Ismajli tocca Pellegrini in area di rigore, Ghersisi non ha dubbi e indica per la seconda volta il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso numero 7 giallorosso che fa sedere Krapikas e riapre il match.