Coppa Italia, sorteggiato il tabellone: il Napoli rischia la sfida alla Fiorentina, i dettagli

Sorteggiato nella giornata odierna il tabellone della Coppa Italia 2021/2022. Il Napoli partirà dagli ottavi di finale, come testa di serie numero 5, e si prospetta una sfida interessante contro la Fiorentina, qualora la squadra viola riuscisse a battere il Cosenza e la vincente fra Benevento e SPAL. Qualora il Napoli dovesse passare il turno, potrebbe incontrare l’Atalanta.

ASSENZE – Già brutte notizie per il Napoli, che agli ottavi di finale, programmati per il 12 e il 19 gennaio 2022, dovrà fare a meno di Koulibaly ed Osimhen, in quanto impegnati in Coppa d’Africa.