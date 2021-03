Corapi: “Gattuso non ha peli sulla lingua ma ogni tanto dovrebbe tagliarseli”

Il mental coach Sandro Corapi, intervistato da SerieANews, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento che sta passando Gattuso sulla panchina azzurra. Ecco le sue parole:

A Napoli tra Gattuso e De Laurentiis c’è stata più di qualche incomprensione, dal punto di vista comunicativo il tecnico fece bene ad esternare alle tv la sua delusione sui presunti contatti tra il patron ed altri allenatori?

”Non è corretto sbandierare davanti alle tv determinate situazioni che andrebbero risolte all’interno della società. Pur conoscendo e apprezzando la sincerità di Gattuso, ma certe esternazioni vanno rivolte a chi di dovere, evitando così che possano saltare determinati equilibri. Gattuso, prendere o lasciare, non ha peli sulla lingua, ma ogni tanto bisognerebbe tagliarseli questi peli. Entrare nella testa dei giocatori non è assolutamente facile, per questo una figura come il mental coach è fondamentale per una squadra. L’allenatore non ha tempo, e neanche le competenze, per svolgere il lavoro di un mental coach. l’Italia è un paese retrogrado da questo punto di vista”.

Gattuso ha sempre ripetuto che la squadra non annusa il pericolo, cosa può fare un allenatore per entrare nella testa dei propri calciatori?

”I pensieri di un allenatore incidono sulla testa e sui muscoli dei calciatori. Quando un tecnico afferma che ha una squadra debole mentalmente, se la sta prendendo con se stesso perché la squadra deve somigliare a lui. Troppe stimolazioni alla squadra possono portare anche degli effetti negativi, soprattutto se i risultati non dovessero arrivare. Bisogna lodare in pubblico e riprendere in privato. Un calciatore, che ha la responsabilità di farsi trovare pronto, se sente la fiducia dell’allenatore dà molto di più”.