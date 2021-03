Corbo: ” Fonseca non sarà un genio, ma a Roma è incompreso”

Il giornalista Antonio Corbo nel suo editoriale ha elogiato l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Ecco le sue dichiarazioni:

“C’è chi si è lanciato in una divertente domanda: Fonseca chi, Daniel? Con rispettoso disinteresse all’ipotesi di un suo arrivo al Napoli. Paulo Fonseca, non Daniel che giocò nel Napoli e fa il procuratore sportivo, è passato dal Mozambico al Portogallo, ha attraversato tutto il calcio lusitano tra Pacos Ferreira, Braga e Porto, per poi vincere con lo Shakthar alla media di 2,37 punti a partita. A Roma forse non è un genio, ma di sicuro è incompreso. Siamo italiani e non sappiamo spiegarci il flop in Europa”.