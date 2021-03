Corbo: “Ho criticato Gattuso quando ha sbagliato. Contro Milan e Roma si è giocato bene le sue carte”

L’editorialista per la Repubblica, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria degli azzurri ai danni della Roma. Ecco le sue parole:

“Ho criticato aspramente Gattuso quando ha sbagliato le formazioni e la squadra non ha risposto. Contro Milan e Roma, ma anche in altre occasioni, abbiamo visto una squadra messa bene in campo, preparata e Gattuso si è giocato benissimo tutte le carte. Non siamo pazzi noi e non è scarso Gattuso, parliamo in base alle partite”.

RISPOSTE AI SOCIAL – “Sui social c’è la tendenza a dire che abbiamo massacrato Gattuso, ma non è così. L’abbiamo giudicato in base a quello che vedevamo in campo e dal campo il Napoli usciva sconfitto. Io critico anche De Laurentiis, che ha commesso un errore quando ha reagito alle sconfitte con delle perplessità. Ha sbagliato chi ha fatto capire che all’uscio c’era Benitez, perché sono tanti giorni che lo aspettiamo. Dire che alla porta c’era Benitez sembrava un salto di fantasia un po’ audace”.