Corbo: “Il Napoli è più forte di quanto visto. Alcuni giocatori si sono lasciati andare in passato”

Il giornalista per La Repubblica, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime prestazioni degli azzurri: Ecco le sue parole:

“Il Napoli è molto più forte di quello che ha fatto vedere. Vorrei solo sapere perchè non si è espresso prima su questi livelli. Vorrei sapere come mai ha perso la finale di Supercoppa contro la Juve o perchè ha giocato in quel modo a Verona, con i calciatori che sembravano non essere presenti con la testa. La verità è che i giocatori forti devono sempre esprimersi su certi livelli a prescindere dai momenti, ma alcuni si lasciano andare.”