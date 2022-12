Corbo: “Il Napoli ha già vinto lo Scudetto, ma ci sono due incognite”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “credo che il Napoli abbia già vinto lo scudetto, questo è quello che ho detto a tutti quelli che mi hanno chiesto un pronostico fidandosi delle mie note capacità di previsione (ride, ndr). Il Napoli ha già vinto perchè è più forte delle altre e non vedo nessuna squadra attrezzata per la rimonta. Al momento il Napoli ha vinto lo scudetto, può solo perderlo, ma ci sono due incognite: la prima riguarda le condizioni di Kvaratskhelia perchè negli ultimi tempi non l’ho visto in campo e quando l’ho visto l’ho visto male. L’altra riguarda Spalletti, deve essere perfetto come nella prima parte di campionato. Siccome sappiamo che è un personaggio estroverso, non vorrei che a un certo punto possa inciampare in qualche dichiarazione bizzarra che possa lasciare il segno”.