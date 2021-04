Corbo: “Il Napoli non trova sbocchi in Osimhen. Fabìan cerca di legarlo alla squadra”

Il giornalista, Antonio Corbo, nel suo editoriale per la Repubblica si sofferma sulla prestazione degli azzurri di ieri contro l’Inter. Ecco cosa si legge dal quotidiano:

Il Napoli non trova sbocco in Osimhen e nemmeno in Zielinski. Il polacco inizia in modo molto timido poi si mette in luce con qualche giocata. Si fa notare invece Fabìan, che tenta più volte di collegare il bomber nigeriano con il resto della squadra. Innesca più volte Insigne, il quale è sempre alla ricerca di spazi per lasciare campo libero alle discese di Mario Rui. L’autogoal ferisce nel orgoglio la capolista, che risponde con un sinistro dal limite di Eriksen. Il danese molto attento in fase offensiva e di copertura, innescando spesso sulla corsi laterale destra Hakimi e Barella.