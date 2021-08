Corbo: “Insigne-Inter non si fa. Ma ADL ha escluso il rinnovo”

Nel suo editoriale su Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: “De Laurentiis ha fatto la prima mossa. Ha fissato a 30 milioni il prezzo per la cessione di Insigne. All’Inter. Mia previsione: non se ne farà nulla. Chi paga 30 milioni in Italia se può avere Insigne gratis tra pochi mesi?

La seconda mossa, se ci sarà, spetta a Insigne. Per il trasferimento, se l’Inter accetta il prezzo, metterà la firma Lorenzo? Quindi: vuol rimanere a Napoli o andare via. Secondo una mia opinione, la mossa di De Laurentiis ha un effetto. Esclude dal tavolo per ora l’ipotesi del rinnovo”.