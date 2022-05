Corbo: “La contestazione dei tifosi del Napoli è inaccettabile, ho un sospetto”

Il giornalista Antonio Corbo ha commentato la contestazione dei tifosi del Napoli nel suo editoriale per La Repubblica: “Un successo facile che genera un paradosso: una diffusa discordia. Allo stadio la contestazione evolve: diventa volgare e sguaiata. Inaccettabile a questo punto. Sospetta. Tra chi contesta ci sarà pure chi non sopporta una barriera ferrea agli abusi, ai favoritismi, ai commerci illegali? Sarà un caso, ma le curve dimenticano Empoli per puntare solo sul presidente. Perché tanti incidenti muscolari, cali di forma oltre che Covid? Perché Mertens esplode solo ora se gli si raccomanda da mesi di farlo giocare come partner di Osimhen, piuttosto che nei minuti finali? Spalletti non dà queste risposte”.