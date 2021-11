Corbo: “La serenità di Insigne equivale a un pezzettino di Scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Spavone? Io non lo conosco ma mi dicono che sia molto interessante. Ambidestro, 17 anni, nato il 10 maggio cioè il giorno del primo Scudetto, quindi sotto buone stelle. Mi sono convinto che il manager di Insigne, Pisacane, da una parte voglia trattare per gli interessi del suo assistito ma deve anche fare di tutto per migliorare questo rapporto con De Laurentiis perché lo stesso Spavone poi potrebbe andare all’estero. Sarebbe un motivo in più per tenere sempre in piedi un discorso, che però deve proseguire in silenzio, senza momenti che possano turbare i giocatori. La serenità di Insigne equivale a un pezzettino di Scudetto. Insigne ha sulle spalle una bella fetta di Nazionale. Poi c’è il Napoli, non dimentichiamolo. Si sta comportando in maniera ineccepibile anche Spalletti, gestendolo senza sbilanciarsi a favore della società. Jorginho? Giusto fargli battere il rigore, ha anche acquisito a ripetersi perché in campo tutti notano la sua serietà e la sua partecipazione. Il giocatore ha dato tanto. Dialoghi degli arbitri? Se parlano possono infiammare situazioni che già scottano e far divampare polemiche. Se si spiegassero però con una via di mezzo sarebbe meglio. Bisogna dare la facoltà all’arbitro dopo la partita di chiarire ciò che lui e il VAR non sono riusciti a rendere chiaro durante il match. Doveroso rispettare la decisione che Insigne reputerà migliore”.