Corbo: “Napoli? Serve una grande partita contro l’Udinese con tenacia”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Tweet di De Laurentiis? Mi sembra poco, erano passati 122 giorni dal primo che segnò l’inizio della rottura. La sconfitta di Verona fece scrivere ad alcuni che sarebbe arrivato a Benitez e la mancata smentita di quella notizia ha infastidito ancora di più Gattuso, che ha deciso di andare via da Napoli. Il presidente ha fatto sapere di essere andato in ritiro, di dare premi Champions. Gattuso però non ha mai cambiato idea. Io credo che ancora oggi siano incompatibili: uno ha un carattere di puntiglioso orgoglio, l’altro di un imprenditore che non può correre dietro agli umori ma agli interessi, il bene comune del club. Il Napoli nasce nel 1926, ho simpatia per De Laurentiis e ne riconosco le abilità di imprenditore così come la fortuna, gli riesce bene tutto. Però i sentimenti non sono negoziabili. Sfogo di Vigorito? Non è merito o colpa del VAR. C’è sempre l’uomo, con i suoi interessi e raggiri, al centro dell’esistenza. Si può sempre fare qualcosa per comprimere i diritti degli altri a beneficio dei propri vantaggio. Il VAR non funziona perché c’è l’uomo di mezzo. Sconfitta della Juventus? Il Napoli deve fare queste 3 partite. Ora c’è un’atmosfera anche di eccessiva euforia: serve una grande partita contro l’Udinese con tenacia. Quando il Napoli si è distratto e si è cominciato a parlare d’altro, puntualmente sono arrivate le delusioni. Il Napoli pensi all’Udinese senza distrarsi troppo evitando di pensare alla Juventus”.