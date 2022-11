Corbo: “Questo potrebbe essere l’anno del Napoli: il gruppo è felice”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de “La Repubblica”, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “Questo mondiale è tutt’altro che divertente però suggerisce delle riflessioni per chi osserva. Questo è un torneo povero come offerta di emozioni e spettacolo. Tant’è che i giornali hanno scritto molto di quello che avviene fuori dal campo. Si è visto un netto divario tra il rendimento degli stessi giocatori nelle loro squadre e in Nazionale, ma perché è difficile mettere insieme le Nazionali in così poco tempo. Un po’ quello che è successo alla Nazionale Italiana che ha dovuto affrontare quella partita maledetta con la Macedonia del Nord e non si è potuta preparare per bene. E non capisco come e perché non abbia sentito il bisogno di dimettersi Gravina, perché la Federazione non è stata capace di bloccare il campionato per almeno una settimana per dare il tempo all’Italia di prepararsi per lo spareggio. Come reagirà il Napoli alla ripresa del campionato non lo può sapere nessuno. Di certo io ho capito che questo potrebbe essere davvero l’anno del Napoli perché mentre le nazionali al mondiale stentano a formare squadra, gli azzurri come d’incanto lo hanno fatto, realizzando gli equilibri che cercavano e trovando dei giocatori che sono felicemente importanti, grandi e funzionali al disegno di Spalletti. Il Napoli sta proponendo rinnovi al fine di bloccare questi giocatori e di poterli eventualmente vendere al prezzo che ritiene, Ma soprattutto per evitare che altri club li possano acquistare per via della scadenza imminente”.