Corbo: “Spalletti riesce a correggere bene i problemi di formazione, Mertens è fondamentale”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli riguardo il mister del Napoli Luciano Spalletti: “Spalletti è un allenatore che sa correggere molto bene i problemi di formazione con i cambi. Mi piace apprezzare il lato positivo di questa cosa, ossia la capacità di capire che qualcosa non funziona. I calciatori a volte hanno un buon approccio, altre volte invece no. Mertens spera di rimanere a Napoli e glielo auguro. Farebbe bene il Napoli a fargli una mezza promessa, anche per interesse. Mertens è fondamentale in queste ultime otto partite. Sia perché dovrà sostituire Osimhen a Bergamo, ma anche perché dovrà affiancarlo. Osimhen è forte, ma rende molto solo se affiancato da un’altra punta. Per questo ha bisogno di Mertens”.