Corbo sull’attacco di De Laurentiis a Sky: “Aurelio non è questo, forse un momento difficile per lui”

Attraverso i microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così il giornalista di Repubblica Corbo. Ecco le sue parole:

“Attacco di ADL a Sky? Dopo quello che sentito dire dopo che è stato diffuso il video, ho scritto un messaggio a Da Laurentiis. Caro Aurelio tu non sei questo, stai violentando la tua immagine. Sei una persona rispettabile e gentile, con cui è piacevole parlare. Evidentemente è un momento difficile della sua vita. Aveva portato lui il Napoli in alto, mentre ora i risultati lo presentano come uno sconfitto in questo momento, e lui sta rivelando i segni di un contraccolpo. Non gli manderò più il messaggio che gli stavo scrivendo ma gliel’ho detto qui per Radio”.