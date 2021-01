Corbo: “Un Napoli così può giocarsela contro la Juventus in Supercoppa ”

Il Napoli può giocarsi la Supercoppa a viso aperto, forte del risultato contro la Fiorentina che non ha lasciato spazi a perplessità. Dall’altra parte ci sarà la Juventus che nonostante la sconfitta nel derby d’Italia e i 33 punti in classifica resta sempre la Juventus, ma la ‘cattiveria’ e la lucidità possono essere le chiavi vincenti per raggiungere il primo obiettivo stagionale.

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista per Repubblica, ha commentato così il trionfo di ieri allo stadio Maradona: “Sono evidenti le novità. Grande applicazione e freschezza che mancavano quando il Napoli era un plotone con pistole ad acqua. Un Napoli che risparmia a Gattuso la ricerca di strani alibi per spiegare le partite peggiori. Un Napoli così può giocarsi la Supercoppa mercoledì con la Juve. E riapre la storia infinita del contratto di Gattuso. Si perde meno tempo per firmare gli armistizi dopo le grandi guerre”.