Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Se non gioca Zanoli è il fallimento di un progetto. Con un giovane a disposizione, devi farlo giocare. E’ una grande occasione per dimostrare che in Italia i giovani giocano e che il Napoli crede nei giovani. Altrimenti non ha senso che sia in rosa”.