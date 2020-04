Coronavirus, a fine aprile test per un vaccino sull’uomo

Nuovo passo avanti sul fronte degli studi per arrivare ad un vaccino contro il Covid-19. L’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia e lo Jenner Institute della Oxford University hanno infatti annunciato che inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo – su 550 volontari sani – del prototipo di vaccino messo a punto in partnership dall’azienda e l’università britannica. Il vaccino potrà essere disponibile in uso compassionevole per alcune categorie già da settembre, ma sarà necessario molto più tempo perchè possa invece essere disponibile su larga scala per la popolazione.

Fonte: IlMattino.it