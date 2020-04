Coronavirus, Arcuri: “Italia primo Paese al mondo per tamponi fatti in rapporto agli abitanti”

“L’Italia è il primo Paese al mondo per tamponi fatti per numero di abitanti”. Lo ha dichiarato nel corso della conferenza stampa odierna Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus: “A ieri gli italiani hanno fatto 1.789.662 tamponi, negli ultimi tre giorni 147.306. Al fine di dare un contributo, per evitare che anche questa diventi materia per dibattiti nei salotti, vi comunico che in Italia vengono fatti 2,960 tamponi ogni 100 mila abitanti, in Germania 2.474, il 20% in meno. Nel Regno Unito 1.061, un terzo rispetto a noi, e in Francia 560, un sesto. Certo che ne andranno fatti di più, però intanto facciamo pace con noi stessi e mettiamo i cittadini in grado di avere le informazioni che meritano”.

Quando inizierà l’indagine con test sierologici? “Abbiamo lavorato negli ultimi giorni a definire il campione, con ISTAT e INAIL, abbiamo concluso il disegno del campione fino a individuare i 150mila cittadini che si sottoporranno a titolo gratuito a questa indagine. Il meccanismo sarà che distribuiremo i test alle singole Regioni, che hanno già i loro laboratori accreditati, faremo questa indagine nel minor tempo possibile”.