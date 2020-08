Coronavirus, aumentano ancora i positivi in Spagna: 1700 nelle ultime 24h

Ancora delicata la situazione del Coronavirus in Spagna, dove i contagi continuano ad aumentare. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 1638 nuovi contagi, ed un morto. Fernando Simon, direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze, ha spiegato in conferenza stampa come lo sviluppo esponenziale dei nuovi contagi riguardi soltanto alcune regioni, in primis la Catalogna ed Aragona. Al momento, però, da parte di Simon non si può ancora parlare di seconda ondata.

Diversi paesi, nelle ultime ore, hanno deciso di adottare delle limitazioni per le persone che viaggiano e tornano dalla Catalogna e dell’Aragona.