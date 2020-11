Non accenna a placarsi l’emergenza per Coronavirus in Campania e in Italia. L’edizione odierna de Il Mattino evidenzia come il numero dei contagi sia alto anche nelle province: a Caserta il numero nelle scorse ore è salito a 92, contro i 74 di Napoli. Uno schema che si sta ripetendo su scala nazionale, come ad esempio in Lombardia, dove Como, Varese e Monza raggiungono i 100 casi, mentre a Milano si sfiorano gli 85.