Coronavirus, De Nicola: “Problema serio, devono capirlo tutti i paesi! Prevenzione è fondamentale”

L’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, intervenuto in diretta a Canale 8, si è espresso in merito all’emergenza Coronavirus, ribadendo a chiare lettere di dover restare a casa per evitare un ancor più ampio contagio: “I dati ci fanno capire dell’importanza di questo problema che è molto serio. Lo devono capire tutti i paesi del mondo. Va fatta prevenzione, servono mascherine, dobbiamo stare chiusi in casa, non c’è niente da fare, purtroppo è così. Vorrei lavorare, non so come passare il tempo, ma non possiamo fare altro. Cercheremo di fare di tutto per fare una prevenzione seria. Dobbiamo studiare per riuscire a capire quali sono i punti deboli del virus”.

Di qui, appunto, l’appello che ormai risuona di continuo: “L’invito di stare a casa è per tutelare l’espandersi del virus, soprattutto a persone che potrebbero prenderlo e rimanerci. La ricerca deve studiare bene il problema isolando il virus per capire se, per esempio, è termolabile o meno e in quali condizioni smette di essere virulento. Una volta capito questo noi possiamo naturalmente dire che siamo arrivati a metà strada perché la soluzione poi la troveremo”.