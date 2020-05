Coronavirus, gli infermieri di Prato si presentano con i loro volti sui camici

Una bella storia, che arriva da Prato, e riguarda gli infermieri che in queste settimane hanno aiutato le persone al reparto di terapia intensiva del COVID-19: tutti gli infermieri si sono presentati con una loro foto sul camice, per dare un volto alle persone che stanno ricevendo assistenza in questi giorni e settimane terribili. Ne ha parlato ai microfoni de La Nazione, la coordinatrice infermieristica della terapia intensiva Beatrice Bettazzi. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Ci hanno sorriso, qualcuno si è commosso e per noi è stato un momento toccante, che ci ha emozionato e che non scorderemo mai. Ci sono stati momenti in cui abbiamo pensato di non farcela, ma lo spirito di squadra è stato prevalente, ci siamo aiutati e supportati in ogni momento, come in una grande famiglia”.