Un triste primato per il Brasile, che supera l’Italia per numero di morti per Coronavirus. Lo riporta Politicanews.it, che racconta di come nel paese sudamericano siano decedute 34.021 persone, 1.473 solo nelle ultime 24 ore. Terzo al mondo, dietro a Stati Uniti e Regno Unito. Sono 30.925 i nuovi contagi, per un totale di 614.941 casi confermati come rivela il ministero della Salute.