Coronavirus, il gesto di Drogba: suo ospedale in Costa d’Avorio convertito in centro di screening per il virus

Didier Drogba ‘scende in campo’ nella la lotta contro il coronavirus in Costa D’Avorio. L’ex centravanti del Chelsea, infatti, come riporta France24, ha messo a disposizione della sua comunità il suo ospedale per renderlo un centro per gli screening contro il Covid-19.

L’ospedale situato ad Attecoubé, un quartiere popolare di Abidjan, non era ancora funzionante ma potrebbe essere convertito durante la crisi pandemica. La palla passa al Governo del Paese come ammesso da Mariam Breka, direttrice della fondazione Drogba: “Adesso spetta allo Stato renderlo funzionale”. In Costa D’Avorio sono già stati registrati 533 casi e 4 decessi dovuti al Coronavirus.