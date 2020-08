Coronavirus, il governo convoca le Regioni: in arrivo stretta su quarantena, mascherine e tamponi

La stretta è imposta dai numeri. Il virus non si ferma, la paura della seconda ondata cresce, le Regioni vanno in ordine sparso e il governo corre ai ripari. Nelle prossime ore, nel corso di una riunione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, le misure di sicurezza saranno uniformate. Con un nuovo provvedimento, concertato dall’esecutivo giallorosso con gli enti locali, saranno stabilite regole uguali per tutti.

I rientri dall’estero

Chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta dovrà sottoporsi al tampone faringeo e dovrà stare due giorni a casa in attesa dei risultati. Questa almeno è la linea con cui i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza entreranno nella riunione in videoconferenza, dove però alcuni governatori preferiscono il test sierologico in attesa che arriva la certificazione per il salivare molecolare. Se la linea sarà confermata, l’ipotesi della quarantena verrà momentaneamente archiviata.

La movida

Uno dei nodi da affrontare riguarda le regole per i luoghi delle vacanze. Anche in questo caso Regioni e Comuni vanno infatti in ordine sparso e dunque il governo chiede una linea unitaria perché ci sono località che si trovano a pochi chilometri distanza che aprono le discoteche o autorizzano feste e falò in spiaggia e altre invece che impongono divieti. Per questo si chiederà di uniformarsi mantenendo il divieto di assembramento e potenziando i controlli per farlo rispettare. Sarà anche chiesto ai governatori di impedire l’apertura delle discoteche o comunque dei locali anche all’aperto dove centinaia di giovani si accalcano.

L’ipotesi di un «coprifuoco»

Se i divieti non saranno rispettati il governo è intenzionato a ripristinare l’obbligo delle mascherine all’aperto, il contingentamento degli ingressi nei luoghi chiusi, ma anche nelle strade e nelle piazze e – in casi estremi – a vietare la circolazione dopo una certa ora introducendo una sorta di coprifuoco come già è accaduto proprio in questi giorni in alcuni Stati dove la curva dei contagi ha subito un’impennata.

