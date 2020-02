Coronavirus, il Premier Conte sul rischio rinvio Serie A: “Non so se la prossima settimana si gioca”

Allarme Coronavirus.

I primi casi confermati in Italia del virus che sta allarmando il mondo intero hanno portato lo stato a prendere misure di sicurezza molto delicate: in Veneto, Lombardia e Piemonte sono state chiuse le scuole, le università e i luoghi pubblici, e continuano i controlli nei vari aeroporti per cercare di limitare il più possibile il contagio.

Nelle suddette regioni sono state anche rinviate tre partite di Serie A che si sarebbero dovute giocare nella giornata odierna: Atalanta–Sassuolo, Inter–Sampdoria e Torino–Parma. I club come la Juventus e il Milan hanno anche cancellato i tour ai rispettivi musei e nei rispettivi stadi, per evitare l’affollamento di persone nei luoghi pubblici.

Non è dunque ancora noto quando verranno recuperate le tre gare rinviate, né se tali misure di sicurezza verranno adottate anche in vista della prossima giornata, dove è prevista anche il big match tra la Juventus e l’Inter. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto il Premier Giuseppe Conte, che ha parlato così ai microfoni di Non è L’Arena: “In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno“.

Fonte: Mediagol