Coronavirus, in Gran Bretagna somministrato il primo vaccino: è una donna 91enne

Una buona notizia per quanto riguarda il vaccino per il coronavirus. Secondo quanto riporta la BBC, una prima dose del vaccino è stato somministrato in Gran Bretagna.

La donna – Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima – ha ricevuto il vaccino Pfizer-BionTech questa mattina alle ore 6:31 (le 7:31 in Italia) nell’Ospedale universitario di Coventry. Entro fine mese dovrebbero essere vaccinate nel Paese fino a quattro milioni di persone.

PRIVILEGIATA – La nonnina 90enne si è autoisolata per la maggior parte dell’anno e ha in programma di organizzare una piccola “bolla familiare” durante le festività natalizie per tenere al sicuro i suoi parenti. Si è detta privilegiata e verrà richiamata tra 21 giorni per effettuare una seconda vaccinazione per assicurarsi di avere le migliori possibilità di essere protetta dal virus.