Coronavirus, in Premier nessun nuovo positivo nel round ti test di questa settimana

Non c’è alcun nuovo caso di Coronavirus in Premier League. Nell’ultimo round di test effettuato su 1195 persone tra giocatori e membri dello staff tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno, non sono infatti emerse nuove positività. Questo è il sesto round di test al quale la Premier League si sottopone ed è la seconda volta che non vengono trovati nuovi casi positivi.

Fonte: TMW