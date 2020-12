Coronavirus, l’annuncio di Speranza: “Vaccino gratuito per tutti gli italiani”

Un annuncio importante, da parte del Ministro della Salute, Speranza, che ha parlato del vaccino per il Coronavirus. Come dichiarato, sarà gratuito per tutti gli italiani e non ci sarà l’obbligatorietà: “Nel corso della campagna valuteremo il tasso di adesione: l’obiettivo è raggiungere al più presto l’immunità di gregge, e oggi più che mai serve contributo di tutti”.

QUANTITÀ – Per il nostro Paese sono state riservate 202 milioni e 573mila scorte sufficienti a vaccinare tutta la popolazione. Anche se è previsto un richiamo per raggiungere l’immunità, e con i dati a disposizione oggi non è ancora possibile conoscere con certezza la durata dell’immunità raggiunta.