Coronavirus, le scuse più fantasiose usate ai posti di blocco

Momenti difficili per tutti, anche per i Carabinieri e le forze dell’ordine, chiamati in prima linea a controllare la popolazione. Alcuni, in barba ai divieti, scende di casa come se nulla fosse, anche se i motivi sono futili. Un servizio della RAI, che ha fatto compagnia alle forze dell’ordine durante un posto di blocco, ha evidenziato anche le scuse più fantasiose usate dagli automobilisti: “Addirittura una persona ha detto che stava accompagnando il suo amico trans a lavoro”, ha dichiarato un Carabiniere. Non è un momento facile neanche per gli spacciatori: una donna di 26 anni, di Rimini, è stata arrestata dopo aver affermato di essere di ritorno dal lavoro, a Bologna. Dopo la perquisizione, hanno trovato 1 chilo e 10 grammi di eroina in due panetti. Anche in quel di Gorizia, un uomo di 44 anni è stato fermato due volte mentre vagava in giro mentre vagava con circa 11 grammi di eroina.