Coronavirus – L’Inter dona un milione di mascherine alla Protezione Civile per aiutare durante l’emergenza

FC Internazionale Milano e Suning International hanno stanziato una nuova donazione di un milione di mascherine protettive a favore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Una prima parte di questa donazione, 200mila pezzi, ha già raggiunto il nostro paese ed è in distribuzione in tutte le regioni italiane. La spedizione di successive tranche sarà disposta nelle prossime settimane in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Pechino.

Si aggiunge una nuova importante azione di sostegno all’Italia alle iniziative del Club nerazzurro raccolte in #TogetherAsATeam: la campagna di crowdfunding che in una settimana ha permesso di raccogliere 658.000 euro destinati alla ricerca presso l’ospedale Luigi Sacco di Milano, preceduta a inizio marzo da una donazione di 100.000 euro per la stessa struttura, in prima linea per affrontare l’emergenza a Milano, oltre alla donazione di 300mila mascherine e altri prodotti sanitari al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. A sostegno della popolazione cinese, sono state donate 300mila mascherine alla città di Wuhan e i giocatori nerazzurri sono scesi in campo con una patch dedicata alla Cina in occasione dello scorso Derby di Milano

Fonte: Inter.it