Coronavirus, l’Oms annuncia: “Il Covid-19 ora può essere considerato pandemia”

I numeri crescono, i bilanci si aggravano: il Covid-19 (o Coronavirus) ormai è considerato pandemia. Queste le parole dell’Organizzazione Mondiale della sanità (Oms) che, nella persona del suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, spiega: “L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia”, dice Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra, il quale invita ad usare con cautela questo termine: “La parola pandemia non può essere usata con leggerezza perché può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così – ha proseguito – descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa fa l’Oms e cosa i Paesi devono fare”.

Situazione che – conclude Ghebreyesus – è destinata a peggiorare nel prossimo futuro: “Ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di Paesi affetti salire ancora di più”.