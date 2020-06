Coronavirus, nuovo lockdown in Germania: guai per l’Europa League?

Non accenna a placarsi l’emergenza relativa al Coronavirus. Dalla Cona arrivano le conferme per 22 nuovi casi, 13 di trasmissione locale tutti a Pechino, e nove importati o di ritorno. Nuovo lockdown in Germania, dove il distretto di Guetersloh sarà chiuso per evitare il diffondersi del virus, a causa del focolaio esploso nel mattatoio di Toennis. Sono stati confermati altri 503 nuovi casi nelle ultime 24 ore, come reso noto dal Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia. Importante anche per quanto riguarda il calcio, in quanto la fase finale dell’Europa League si terrà proprio in Germania, e questo nuovo lockdown potrebbe cambiare i piani della UEFA.