Coronavirus, Parma: “Svolti altri test, tutto negativo il gruppo squadra”

In casa Parma sono stati svolti ulteriori esami dopo la positività al Covid-19 di un tesserato (non un calciatore). Dopo un nuovo ciclo di test molecolari, il club ducale ha comunicato che non sono stati riscontrati altri casi e che tutto il gruppo squadra è risultato negativo. Come previsto dal protocollo e in attesa di ulteriori approfondimenti, calciatori, staff e addetti continueranno a rimanere in isolamento, ma la gara in programma col Bologna dovrebbe svolgersi regolarmente come da programma.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che – in osservanza ai protocolli ministeriali – in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato nell’ultimo ciclo di esami molecolari relativamente a un membro (non calciatore e asintomatico) del gruppo squadra, è stato effettuato questa mattina un nuovo ciclo di test molecolari.

Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso.

La squadra partirà dunque come da programma questo pomeriggio dal ritiro di Collecchio per recarsi allo Stadio Tardini e disputare la sfida contro il Bologna”.