Coronavirus, Parmigiano Reggiano dona in regalo pasti per gli ospedali e un milione di euro

Il consiglio di amministrazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano ha deliberato lo stanziamento di un milione di euro destinato a interventi di urgenza nelle strutture ospedaliere dell’area di produzione (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova).

Si tratta in particolare di mezzi tecnici, come ambulanze e respiratori. Ha inoltre previsto la fornitura di formaggio per i pasti degli ospedali, in particolare per il personale medico e per gli infermieri.

Il consorzio di tutela ha pensato anche a sostenere i 330 caseifici che producono la Dop con una forma di solidarietà interna, vale a dire un contributo economico per compensare le perdite dei caseifici che, a causa di quarantene o di vincoli sanitari, non riusciranno a trasformare il latte in formaggio e saranno costretti a svenderlo come latte alimentare.

